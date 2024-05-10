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Ankara Polisi’nde deprem

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA Emniyet Müdürlüğü#Murat Çelik#Kerem Gökay Öner
Ankara Polisi’nde deprem
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 07:00

ANKARA Emniyet Müdürlüğü’nde son dönemde ortaya atılan iddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele’den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alındı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ankara’daki bir organize suç örgütüyle ilgili sosyal medyada yer alan iddiaların açıklığa kavuşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen Mülkiye Müfettişlerince, soruşturmanın selameti açısından Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ve Müdür Yardımcısı görevlerinden uzaklaştırılmışlardır” denildi. Hürriyet, 7 Mayıs tarihinde “Köstebek avı sürüyor” başlığıyla Ankara Emniyeti’yle ilgili iddiaları gündeme getirmişti.

Ankara Polisi’nde deprem

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#ANKARA Emniyet Müdürlüğü#Murat Çelik#Kerem Gökay Öner

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