Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, 2005 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınavı ile 2013 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara ulaşıp, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.