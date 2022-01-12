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Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı

#Ankara#FETÖ#Polis Meslek Yüksek Okulu
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 7 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, 2005 ve 2013 yıllarında sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, 2005 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Sınavı ile 2013 yılı Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyelerinin yazılı sınav öncesi sorulara ulaşıp, örgüt mensuplarına dağıttığı tespit edildi.

Sınav sorularını alarak, polis ve komiser yardımcısı olanlar ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 4 ilde operasyon başlattı.

 

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