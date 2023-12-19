Ankara merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, DEAŞ terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. Terör örgütünün örgütsel faaliyetlerinde kullanılmak ve etkisiz hale getirilen terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla mali kaynak temin ettiği belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

11 FETÖ FİRARİSİ YAKALANDI

FETÖ/PDY firarilerinin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında ise gözaltı kararı verilen 16 şüpheli, tanık ve hükümlüden 11'i Ankara'da yakalandı. Diğer firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.