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Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#FETÖ#Operasyon#Ankara
Ankara merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 08:45

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Söz konusu yapılanma ile irtibatı olduğu anlaşılan, kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladığı belirlenen 5'i görevdeki astsubay olmak üzere toplam 14 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Polis, şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. (DHA)

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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