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Ankara merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon; 30 gözaltı

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#Ankara#Polis#Suç
Ankara merkezli 3 ilde suç örgütlerine operasyon; 30 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 12:25

ANKARA merkezli 3 ilde esnafı haraca bağlayıp, çek ve senet tahsilatçılığı yaptığı belirlenen 2 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde faaliyet yürüten 2 ayrı suç örgütünü takibe aldı. Şüphelilerin gelir sağlamak için bölge esnafını haraca bağlayıp, çek ve senet tahsilatçılığı yaptığı belirlendi. 3'üncü kişilere borçlu olan mağdurları, silahla veya darbederek yaralayan şüphelilerin, geçmişte işlenen cinayetler üzerinden korku oluşturdukları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen polis, dün Ş.D. ve İ.K.'nin liderliğini yaptığı 2 suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Ankara, Muğla ve Kütahya'da yapılan eş zamanlı baskınlarda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 18 ruhsatsız tabanca, 1809 mermi, 63 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin 2'sinin cezaevinde olduğu, 1'inin de jandarma ekiplerince gözaltına alındığı anlaşıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. (DHA)

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#Ankara#Polis#Suç

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