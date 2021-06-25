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DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 10:22 | Son Güncelleme:

Ankara merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması

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Ankara merkezli 3 ilde FETÖ soruşturması

ANKARA merkezli 3 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, 'ByLock' kullandığı belirlenen, 5'i aktif görevde öğretmen olan 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmada, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen, 5'i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

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