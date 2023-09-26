Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sorularının usulsüz şekilde alınarak FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması ile ilgili soruşturma yürütüldü. Haklarında çeşitli delil ve beyanlar bulunan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.