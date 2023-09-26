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Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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#FETÖ#Operasyon#Ankara
Ankara merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 08:20

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ve YDS sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sorularının usulsüz şekilde alınarak FETÖ/PDY mensuplarına dağıtılması ile ilgili soruşturma yürütüldü. Haklarında çeşitli delil ve beyanlar bulunan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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#FETÖ#Operasyon#Ankara

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