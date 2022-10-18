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Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

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#Ankara#FETÖ#Operasyon
Ankara merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 10:43

Ankara'da 2 FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ/PDY tarafından 2013 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) sorularının ele geçirilmesi ve örgütün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen 2 soruşturmada toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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#Ankara#FETÖ#Operasyon

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