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'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklara beraat

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#Ankara Bölge Adliye Mahkemesi#Jitem Davası#Faili Meçhul
Ankara Jitem davasında tüm sanıklara beraat
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 22:19

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) bozma ilamı sonrası, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, bazı eski özel harekat polisleri ve 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın, 1990'lı yıllarda işlenen 19 faili meçhul cinayetle ilgili yeniden yargılandığı 'Ankara Jitem' davasında tüm sanıklar için beraat kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bulunan 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması, 16 Nisan 2014'te görüldü. 13 Aralık 2019'da verilen kararda, yargılama sırasında ölen sanık Ahmet Demirel ve Ziya Bandırmalıoğlu hakkındaki dava düşürüldü. Kendisine ulaşılamayan sanık 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ın dosyası ise ayrıldı. Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu sanıkların beraatına karar verilip; dosya kanun yolu incelemesi için Ankara BAM'a gönderildi. İncelemeyi tamamlayan BAM, 5 Nisan 2021'de beraat kararlarını bozarak yeniden yargılamanın yapılması için dosyayı, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

TÜM SANIKLARA BERAAT

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları, sanıkların cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçlu olduklarına dair dava dosyasında somut bir delilin bulunmadığını belirtti. Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Buna göre yargılama aşamasında ölen sanık Ziya Bandırmalıoğlu'nun dosyasının düşürülmesine hükmedilirken, sanıklar Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ercan Ersoy, Seyfettin Lap, Ayhan Özkan, Uğur Şahin, Alper Tekdemir, Enver Ulu, Yusuf Yüksel, Lokman Külünk, Abbas Semih Sueri, Nurettin Güven ve Muhsin Korman'ın beraatine karar verildi. 

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#Ankara Bölge Adliye Mahkemesi#Jitem Davası#Faili Meçhul

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