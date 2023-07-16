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Ankara-İstanbul arası seyahat edecekler dikkat: Trafik 6 gün kontrollü verilecek

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#Ankara#İstanbul#Yol Bakım
Ankara-İstanbul arası seyahat edecekler dikkat: Trafik 6 gün kontrollü verilecek
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 11:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anakara-İstanbul Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca ‘her iki yönde’ kontrollü olarak verileceğini açıkladı.

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Yola çıkacaklara ilişkin güzergâh bilgilendirmesinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü çalışmaların 2023 yılı çalışma sezonu kapsamında yapıldığını kaydetti. Karayollarının trafik güvenliği ve konforu açısında ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini deforme etmesi ve yolların kış aylarına hazırlığı göze alınıp, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yolculuğa erişmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada çalışmaların şu istikamette gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ankara-İstanbul arası seyahat edecekler dikkat: Trafik 6 gün kontrollü verilecek

TRAFİK KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANACAK

“Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır.”

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Ankara-İstanbul arası seyahat edecekler dikkat: Trafik 6 gün kontrollü verilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını, gerek sosyal medyada gerekse yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere riayet etmeleri gerektiğini kaydederek, yolun trafiğe tamamıyla açılışı için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17:00 olduğunu bildirdi.

Ankara-İstanbul arası seyahat edecekler dikkat: Trafik 6 gün kontrollü verilecek

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#Ankara#İstanbul#Yol Bakım

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