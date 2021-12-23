Ankara buz kesti! Sıcaklık eksi 5'i gördü

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Ankara'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde şiddetini arttırdı. Kar yağışının etkisiyle birlikte kentte hava sıcaklığı ortalama eksi 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı yerlerde buz sarkıtlarının oluştuğu görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri yolların buz tutmaması için tuzlama çalışmaları yaparken, kar küreme araçları hazır bekletildi. Yetkililer, sürücülere don olaylarına karşı hazırlıklı olmalarını istedi.