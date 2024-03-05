Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş: Hemşehrilerimin yanına gelirken neden çekineceğim

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bala ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ile CHP'nin Bala adayı İsa Kaplan da açılışta yer aldı. Yavaş, 2'inci ve son dönemi için Balalıların oylarını istemeye geldiğini belirterek, "Balalı hemşehrilerimiz yapılana değer veriyor mu? Yapanla yapmayanlar arasındaki farkı gösterecek mi, göreceğiz. Bala kaç yıldır Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde? Yıllardır hep aynı yere, aynı kişilere oy verdiniz, hiçbir şey değişmedi. 'Bala'ya bir şey yapsan da yapmasan da nasıl olsa oy' mantığı gitti. Bu kardeşiniz de Bala'dan az oy almasına rağmen neler yapmış biraz sonra göreceksiniz. Çünkü ben seçildikten sonra rozetimi çıkaracağıma söz vermiştim. Rozeti çıkarttım, nereden fazla, nereden az oy çıkmış bakmadan, Allah bir fırsat verdi, Ankaralı hemşehrilerimize hizmet etmek için bir an evvel oraların problemini çözüp elimden ne geliyorsa yapmak için göreve başladım" ifadelerini kullandı.

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'ORTAK AKILLA KARAR ALIYORUZ'

Ankara'da 'Ben yaptım oldu' zihniyetini bitirdiklerini söyleyen Yavaş, "Ankara'da karar alırken ortak akılla alıyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla birlikte karar alıyoruz. Nereye ne yapacağımıza, parayı nasıl harcayacağımıza açık ihale yaparak karar veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin geliri sizlerin verdiği paralar, Ankara'nın iş adamlarının verdiği vergilerden gelen paylardır. Yani paranın sahibi sizsiniz. O zaman bu parayı harcarken açık ihaleler yapalım ki 'İnsanlar nereye ne para harcadığımızı görsün' istedik. Web sayfamızda bunların tamamı kuruşuna kadar yazılı. Kime ne ödeniyorsa görüyorsunuz. Aynı zamanda hesap veriyoruz, her gittiğimiz yerde. Çünkü biz madem sizlerin adına para harcıyoruz bunları sizin de bilmeniz lazım. Bu hesap verme kavramı bütün gelişmiş ülkelerde olmazsa olmaz. Yani emanet ediyorsunuz parayı. Elbette bilmeniz en doğal hakkınız. Zaman zaman şaibeler olur. İdareciler derler ki; 'Ben kimseye hesap vermem. Hesabımı öbür dünyada Allah'a vereceğim' der geçer. Benim bir iddiam var. Bu dünyada hesabını veremeyen adam öbür dünyada zaten hiç veremez. Çünkü kul hakkına girer; ama her şeyi açık yaparsanız bu şüpheyi ortadan giderirseniz alnınızın akı ile de gelip buralarda konuşursunuz" diye konuştu.

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Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde kimseyi ayırmadıklarının kaydeden Yavaş, "Kimseyi ayırmadığımız gibi Bala'ya da kaç kere geldik. Her gelişimde tek araba, bir şoför, bir koruma haricinde araba yoktu. 3 kişi geldik. Ben kimseyi ayırmadım ki kimseye kötülük yapmadım ki. Verdiği, vermediği oydan dolayı kimseye ayrımcılık yapmadık ki hemşerilerimin yanına gelirken neden çekineceğim" dedi.

'KIRSAL KALKINMA DESTEĞİNİ EN FAZLA ALAN İLÇE BALA'

Yavaş, göreve geldiklerinde 232 köyde kanalizasyon olmadığını belirterek, "Yüzlerce köyde Ankara'nın civarında su yok. Ankara'nın merkezinde 2 saat su akmasa hemen ASKİ'yi (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) ararlar, 'Su ne zaman gelecek' diye. İyi de Bala'da, Ankara'nın birçok ilçesinde su yok. Peki, yıllardır niye yapılmadı? Sizlerden aldıkları bu paraları nerelere harcadılar? Niye susuz bıraktılar? Bunun hesabı, ancak ve ancak sandıkta sorulur. İş başına gelmeden, 'Gelir gelmez işçileri çıkaracaklar' dediler. Hani çıkanlar nerede? İşten adam çıkarsaydım şuraya gelir birisi dikilirdi, 'Beni çıkarttın' diye. Ben emeği ile çalışan kimsenin ekmeği ile oynamam. Hiç kimseyi siyasi tercihinden dolayı işinden çıkartmadım. Bala'da neler yapmışız? Eksiğimiz olmaz mı, elbette var. Bunları yaparken eski dönem bütçemizin yarısını kullandık. ASKİ de aynı şekilde 550 milyon dolardan 220 milyon dolara düştü. Buna rağmen önceliğimiz çöp projeler değil, Ankara'nın civarındaki önemli sorunlar. Burada Bala, Gölbaşı arasında yeni EGO (Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi) hattı konuldu. 49 köye ücretsiz internet, 42 adet yangın söndürme tankeri verdik. 36 mahallemizde asbestli su borularını tamamen yeniledik. 55 mahallede 205 bin metre yeni içme suyu hattı döşedik. 10 mahallemizin kanalizasyon sorununu çözdük. 3 mahallede de devam ediyor. Onların da birçoğunun ihalesini yaptık; ama ekonomik kriz nedeni ile müteahhitler, hükümetin çıkarttığı kararname nedeni ile vazgeçtiler. Bizden önce de belediye vardı. Kırsal kalkınma desteklerine böyle destekleme var mıydı? Onların işi gücü sizden aldığı parayı başka yere harcamaktı. Şu anda Ankara içerisinde kırsal kalkınma desteğini en fazla alan ilçe Bala" diye konuştu.

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'BENİMLE KAVGA EDECEK BELEDİYE BAŞKANINI SEÇMEYİN'

Ankara'nın sorunları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğini söyleyen Yavaş, kendisi ile görüşmeye gelmeyen ilçe belediye başkanlarına yönelik de şöyle konuştu:

"Bir yerim mi eksiliyor kardeşim? Elbette gideceğim, seçilmiş Cumhurbaşkanı. Bakanların yanına gidiyorum. Bakanlardan da Ankara için bir şeyler istiyorum. Niye gitmeyeceğim bir yerim mi eksiliyor? Peki siz niye gelmiyorsunuz? Bir yeriniz mi eksilecek benim yanıma gelince? Hatırlarsanız, bir gün bir Belediye Meclisi üyemiz konuşma yapmaya başladı. 'Siz nerenin Belediye Meclis Üyesisiniz' dedim. 'Ben Bala Belediye Başkanıyım' dedi. 'Vallahi ben seni ilk defa gördüm' dedim. Böyle mi olmalıydı? Yoksa 'Bir hemşehrimiz belediye başkanı seçildi, gidelim hayırlı olsun diyelim. Bala için bir şeyler isteyelim' denseydi kötü mü olurdu? Şurada depo olarak kullanılan yere, sanayiyi yapıp sizlerin hizmetine sunması için Büyükşehir'den 3 defa yazı yazdım. Kendileri, 'Biz yapacağız' dediler. Hala daha depo olarak duruyor. Benim elimden tutacak belediye başkanı eksik. O da burada, İsa Başkan isteyecek ben yapacağım. Kamu kurumlarında kavga mı olur, partizanlık mı olur? Rakibim de (Turgut Altınok) Balalı saygı duyuyorum. Bakın o kadar iddialı bir şey söylüyorum ki bunu başka belediye başkanından duymazsınız. 'Hemşehrimizi tutacağız' diye ona oy verebilirsiniz, saygı duyuyorum. Allah nasip ederse büyük bir oy farkıyla kazanacağımı hepiniz görüyorsunuz. Benimle kavga edecek belediye başkanını seçmeyin boşuna. Benim yanıma gelmeyecek belediye başkanını seçmeyin."