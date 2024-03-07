Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçilere Dijital Hayvanat Bahçesi'ni tanıttı

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Mansur Yavaş, Sri Lanka, Lüksemburg, Tayland, Kırgızistan, Bulgaristan, Ukrayna, Peru, Çin'in de aralarında bulunduğu 27 ülkenin büyükelçileri ve misyon temsilcileri ile 3 Şubat'ta hizmete giren Atatürk Orman Çiftliği içindeki ABB Dijital Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Yavaş, Ankaralıların kalbinde özel bir yeri olan Atatürk Orman Çiftliği'ndeki eski hayvanat bahçesinin bulunduğu alanda, en ileri teknoloji sistemlerini kullanarak kazandırdıkları Dijital Hayvanat Bahçesi'ni, açıldığı günden itibaren 100 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiğini söyledi. Yavaş, "Bu projemizi çocuklarımıza hayvanlar alemini tanıtmak, doğa sevgisi kazandırmak ve son teknolojik uygulamalarla buluşturmak amacıyla hayata geçirmiş bulunmaktayız. 940 bin metrekarelik yeni bir rekreasyon alanı olarak şehrimize kazandırdığımız Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda bulunan 5 bin metrekarelik kapalı alanı olan Dijital Hayvanat Bahçesi'nde canlılar doğal ortamlarından koparılmadan ve kafeslere hapsedilmeden sergilenmektedir" dedi.

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'DÜNYANIN EN İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANILDI'

Dijital Hayvanat Bahçesi'nin alanında bir ilk olduğunu belirten Yavaş, "Dünyanın en ileri teknolojileri kullanılmıştır. Projede el uzatıldığında karşıdaki canlıya temas edebilme duygusunu oluşturan, etkileşimli 'Hyper 3D' sistemler, dünyanın en üstün hologram teknolojisi ile oluşturulan, canlılarla gerçek doğa objelerini birleştirerek gerçeğe en yakın deneyimi sunan 'Mixed Reality' sistemler, 8K çözünürlük ve ultra yüksek kontrast verebilen 'Hyper 3D Screen' sistemler ile 'AR Cloud' teknolojili sistemler yer almaktadır. Burada 110 ünite ve karma gerçeklik teknolojisini destekleyen 40 kask içerisinde nesli tükenen ve hayvanat bahçesinde asla yaşatılamayan büyük beyaz köpek balığı, balinalar gibi türler de dahil olmak üzere 150'nin üzerinde hayvan türüne yer verilmektedir. İstendiği takdirde projedeki tüm hayvan çeşitleri değiştirilebilmekte veya yeni türler eklenebilmektedir" dedi. Yavaş, konuşmasının ardından büyükelçiler ve diplomatlarla hayvanat bahçesini gezerek, bilgi verdi.