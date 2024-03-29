Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Bu son dönemimde el ele vereceğiz

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Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, Haymana ilçesinde miting düzenledi. Yavaş, CHP'nin Haymana adayı Levent Koç ile el ele vererek 5 yıl Haymana'ya doyasıya hizmet etmek istediğini belirterek, "Değişimden korkmayın. Ankara eğer beni seçmeseydi, eski yönetimi değiştirmeseydi bugün bu yaptığımız sosyal destekler ve kırsal desteklerin hiçbiri olmayacaktı. Haymana'yı da değiştireceksiniz. Eğer olmazsa bir daha Levent Başkan’ı da değiştireceksiniz. Demokrasi böyle bir şey, kim daha iyi hizmet ediyorsa onu seçeceksiniz. Dolayısıyla Ankara halkı mutlu ki, şu anda yüzde 60'lara varan oy oranıyla beni seçiyor. Bu son dönemimde el ele vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Yavaş, verilen sözlerin tutulduğunu ve kırsal kalkınma desteklerinin devam edeceğini söyleyerek, "Hiç kimseyi ayırmadık. 'Oy verdi, vermedi' demedik. Haymana bizde değil, Polatlı da bizde değildi. Bizim kırsal kalkınma desteklerimizin en büyüğü Haymana'ya ve Polatlı'ya yapıldı. Benim için hemşehrilerimin üretmesi önemli, nereye oy verdiği değildir. Böyle bir şey asla düşünmedik" diye konuştu.

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Belediye meclisinde çoğunluğu almanın önemli olduğunu da belirten Yavaş, "Bana oy veren herkesten Levent Başkanıma da oy istiyorum. Dolayısıyla değerli hemşehrilerim, inşallah önümüzdeki dönem hep beraber çalışacağız. Levent Başkanımı ve kendimi size emanet ediyorum" dedi.(DHA)