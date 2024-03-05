Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Anketlerde öndeyiz

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altınok'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

Makamda değil her zaman sokaktayız. Biz her yeri gezip seçmenle görüşüyoruz. Sokağın nabzı Ankara'da çok iyi. İki anket var, birisinde 3 diğerinde 4 puan öndeyiz.

Atatürk Cumhuriyet Kulemizi 19 Mart'ta Keçiören'imize ve Ankara'mıza kazandıracağız. 1000 metrekare kütüphane var, minik bir alışveriş merkezi, kafe, nikah salonu var. ABB yönetimi '100. Yıla özel 100 proje yapacağız.' dedi, yapmadı. 1 tanesi gerçekleştiyse bize göstersinler. Görseller vardır, animasyonlar vardır ama maalesef bunlar gerçekleştirilmedi.

"MAMAK, GÖLBAŞI VE DİKMEN'E DE METRO GİDECEK"

Geçtiğimiz 5 yılda yaptığı şu an 5 santim metro yoktur, temel yoktur. Ankara'da ciddi bir ulaşım sorunu vardır. 75 tane kavşak yapacağız. Bütün projelerimiz hazırdır. TRT Genel Müdürlüğü önündeki çalışma 2 yıl sürdü. "Yol yapsaydım da trafik mi olsaydı" diyen başkan mı olur? Havalimanı metrosu yapılacak. Etlik Şehir Hastanesi'ne kadar vatandaşlarımız metromuzu kullanacak. Mamak, Gölbaşı ve Dikmen'e de metro gidecek. 2024 Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesi 99 milyar yani 100 milyar Ankara'nın büyük bir bütçesi var önemli olan bu bütçeyi iyi yönetmek. Ankara'mıza çok büyük hizmet yapacağız. Biz bu parayı düzgün kullanarak bütçeyi 125 milyara çıkaracağız.

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"BÜYÜKŞEHİRİN BÜTÜN ŞİRKETLERİ ZARAR EDİYOR"

Ankara'da su çok pahalı. Köylere ilçelere gidiyoruz. Verilen sözlerin yüzde 90'ı yapılmamış, seçimden seçime uğruyorlar. Ankara'nın sokaklarında gezmeyen bir başkan var. Ankara ışıkları sönen, ruhunu kaybeden bir şehir oldu. Belediye başkanı şehrin geleceğini yönetir. Büyükşehir'in bütün şirketleri zarar ediyor. Maalesef yönetilememiştir. Bütün şirketleri borç batağındadır. Borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. Sattığı gayrimenkul kadar yatırım yapıldı mı? Bu da yok. Bu para nereye gitti? Çalıştırmıyorlar lafı külliyen yalandır. Belediye meclisine getirdiği gündem maddelerinin kabul oranı 99,8'dir.

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1994 yılında Keçiören Belediye Başkanı seçildiğimde iller bankasından 10 ay bir kuruş gelmedi. Birisi de çıkıp demedi ki bizi engelliyorlar. Böyle bir şey demedik. Dedik maaşları nasıl ödeyeceğiz? Ayın 15'i olmadan baktım ki hem kasada para var hem de maaşlar var. 1 yıl içerisinde 31 Mart 2025'e kadar fuar alanımızı kullanıma açacağız.