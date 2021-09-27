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Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkÄ±nda 'hakaret' davasÄ± açÄ±ldÄ±

#Ankara#Baro#Mahkeme
Ankara Barosu BaÅŸkanÄ± ve YÃ¶netim Kurulu Ã¼yeleri hakkÄ±nda hakaret davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

ANKARA Barosu BaÅŸkanÄ± Erinç SaÄŸkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkÄ±nda, kamu görevlisine dini inanç, düÅŸünce ve kanaatlerini açÄ±klamasÄ± nedeniyle görevinden dolayÄ± 'hakaret' suçlamasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. Ankara 16'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, 11 KasÄ±mâ€™da görülecek. Baro BaÅŸkanÄ± ve yönetimi, 1 yÄ±ldan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanacak.

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Hilal Ã–ZTÃœRK/Ä°STANBUL, (DHA)-ÂAnkara Barosu BaÅŸkanÄ± ErinÃ§ SaÄŸkanâ€™Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 11 yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi hakkÄ±nda, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n, 24 Nisan 2020 tarihinde Ankaraâ€™daki HacÄ± Bayram Camisi'nde verdiÄŸi hutbenin iÃ§eriÄŸiyle ilgili yaptÄ±klarÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmayÄ± tamamladÄ±ktan sonra, avukatlarÄ±n yargÄ±lama usulÃ¼ne gÃ¶re iddianame hazÄ±rlayarak Ankara BatÄ± 3. AÄŸÄ±r Ceza Adliyesi AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gÃ¶nderdi. Mahkeme iddianameyi kabul ederek Baro BaÅŸkanÄ± ErinÃ§ SaÄŸkan ve 11 YÃ¶netim Kurulu Ã¼yesi hakkÄ±nda, 'Kamu gÃ¶revlisine dini inanÃ§, dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve kanaatlerini aÃ§Ä±klamasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden dolayÄ± hakaret' suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§tÄ±. Ankara 16'ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde 11 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayacak yargÄ±lamada, Baro BaÅŸkanÄ± ve yÃ¶neticileri hakkÄ±nda TCK 125/1, 3 ve 5. fÄ±kralarÄ±nda dÃ¼zenlenen suÃ§lamalardan 1 yÄ±ldan 2 yÄ±la kadar hapis cezalarÄ± talep edildi.

Ä°FADE Ã–ZGÃœRLÃœÄžÃœ SAVUNMASI YAPTILAR

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Baro yÃ¶netimi ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaki ifadeler kapsamÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma iÃ§in yine ortak bir savunma metni verdi. Savunma metninde suÃ§lamanÄ±n kabul edilmediÄŸi belirtilerek, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ hakkÄ±nÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. BasÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndaki ifadelerin yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±, suÃ§lamanÄ±n ise yersiz olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

DAVANIN MÃœÅžTEKÄ°SÄ° DÄ°YANET Ä°ÅžLERÄ° BAÅžKANI

Ä°ddianamede, Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±. HacÄ± Bayram Camisi'nde verdiÄŸi cuma hutbesinde Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ; "Ey insanlar, Ä°slam zinayÄ± en bÃ¼yÃ¼k haramlardan kabul ediyor. LutiliÄŸi, eÅŸcinselliÄŸi lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? HastalÄ±klarÄ± beraberinde getirmesi ve nesli Ã§Ã¼rÃ¼tmesidir, bunun hikmeti. YÄ±lda yÃ¼zbinlerce insan gayrimeÅŸru ve nikahsÄ±z hayatÄ±n Ä°slami literatÃ¼rdeki ismi zina olan bu bÃ¼yÃ¼k haramÄ±n sebep olduÄŸu HIV virÃ¼sÃ¼ne maruz kalÄ±yor. Geliniz bu tÃ¼r kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden insanlarÄ± korumak iÃ§in birlikte mÃ¼cadele edelim" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ankara Barosu, hutbeyle ilgili, 'Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸâ€™Ä±n insanlÄ±ÄŸÄ±n bir kesimini nefretle aÅŸaÄŸÄ±layÄ±p kitlelere hedef gÃ¶sterdiÄŸi konuÅŸmasÄ±yla ilgili basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±' baÅŸlÄ±klÄ± aÃ§Ä±klama yayÄ±nladÄ±. YapÄ±lan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±yla ilgili Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± resen soruÅŸturma baÅŸlattÄ±, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da ayrÄ±ca suÃ§ duyurusunda bulundu. Her iki soruÅŸturma daha sonra birleÅŸtirildi.

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#Ankara#Baro#Mahkeme