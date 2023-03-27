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ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu

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#ANKA#ULAK#4.5G
ANKA ve ULAK’tan 4.5G uçuşu
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), milli baz istasyonu ULAK’ın ANKA insansız hava aracına (İHA) entegre edilerek ilk kez 4.5G hizmeti verildiğini açıkladı.

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SSB'den yapılan açıklamaya göre; ANKA İHA platformuna ULAK 4.5G baz istasyonu, pod içerisinde entegre edildi ve ilk test uçuşu gerçekleştirildi. ULAK, Turkcell ve Türk Telekom ortak çalışması ile TÜRKSAT uydusu aracılığıyla, operatör networkü üzerinden ses, video ve data aktarımı başarıyla sağlandı. ANKA İHA platformuna entegre ULAK 4.5G baz istasyonu, testlerde alçak ve orta irtifada kesintisiz 4.5G mobil haberleşme imkânı sundu.

ACİL DURUMDA BAZ İSTASYONU

İHA'ların kanat altına entegre edilen baz istasyonları sivil, kamu ve askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte tasarlandı. Hayata geçirilen proje ile afet veya acil durumlarda iletişim mahrumiyeti olan bölgelerle koordinasyon sağlanıp hızlı şekilde tedbir alınabilecek. Acil durumlarda istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetlerinin yanı sıra ULAK 4.5G çözümü, baz istasyonu olarak da kullanılacak. 

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#ANKA#ULAK#4.5G

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