×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Anıtkabir’de ‘şeriat’ sloganına 9 yıl istemi

Güncelleme Tarihi:

#Anıtkabir#Şeriat#Dava
Anıtkabir’de ‘şeriat’ sloganına 9 yıl istemi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Anıtkabir’de “Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet, Cumhuriyet yıkılacak, şeriat gelecek” diye slogan attığı için tutuklanan Yaşar Toprak hakkında 9 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

İddianamede şüphelinin savunmasına da yer verildi. Toprak’ın hâkimlikteki ifadesinde, “Emniyette kısmen ifade vermiştim ve susma hakkımı kullanmıştım.Anıtkabir’e ziyaretçi kapısından girerek ‘Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet’ ve sağ işaret parmağımı kaldırarak ‘Yaşasın şeriat, kahrolsun Cumhuriyet’ şeklinde sözler söyledim” dedi. Toprak gözaltına alınırken darp edildiğini de ileri sürerek, “Ben buraya çizilmiş bir senaryo ile geldim. Karakolda ilk başta çok iyi davrandılar. Ta ki elinizdeki evrakları imzalamadığım için sert davranmaya başladılar. Polisler psikolojik hastaymışım gibi davrandılar” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Anıtkabir#Şeriat#Dava

BAKMADAN GEÇME!