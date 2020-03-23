Anıtkabir’de dezenfeksiyon ve ek önlemler

Ancak ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek geçişlerine izin veriliyor. Gribal enfeksiyonu olan veya ateşi yüksek çıkan ziyaretçiler dış nizamiyeden alınmıyor. Anıtkabir’in müze girişleri, ziyaretçilerin yoğun olduğu alanlar dezenfekte edildi. Hürriyet’in özel görüntülediği dezenfekte işleminde, özel korumalı kıyafet kullanan personel tarafından açık alanlar, müze girişleri, nizamiye girişleri, Anıtkabir’in çevresi dezenfekte edildi. Dezenfekte işlemlerinin sabah-akşam olmak üzere haftada 2 kez yapıldığı kaydedildi. Anıtkabir’de Sağlık Bakanlığınca onaylanan, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon malzemesi kullanılıyor. Ayrıca gün içinde personeli ve engelli ziyaretçileri de taşıyan servis araçları dezenfekte ediliyor. Anıtkabir Komutanlığı’nın yaptığı bilgilendirmede, kapalı alanlara ziyaretçi alınmadığı, giriş yapanların sadece açık alanları dolaşabildiği vurgulandı. Ziyaret saatleri de sınırlandı. Sabah 09.00’da başlayan ziyaretçi girişi saat 16.30’da sona eriyor.





