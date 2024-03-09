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Anıtkabir’de bağırdı mahkemede sustu

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#Anıtkabir#Adli Tıp Kurumu#Rapor
Anıtkabir’de bağırdı mahkemede sustu
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2024 07:00

Anıtkabir’e 30 Aralık 2023 günü gelen Yaşar Toprak, “Yaşasın şeriat kahrolsun cumhuriyet” şeklinde slogan attığı için tutuklandı, hakkında “halkın kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme, görevi yaptırmamak için direnme, Atatürk’ün hatırasına alanen hakaret” suçlarında 9 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Davanın ilk duruşması 27 Şubat tarihinde görüldü. Sanık Toprak ilk duruşmada savunma yapmadı ve hâkimin ısrarlı sorularının hiçbirini de yanıt vermedi.

YÜZ İŞARETİ YAPTI

Sanığa, müşteki beyanlarına ilişkin bir şey söyleyip söylemek istemediği soruldu. Sanığın tavırı duruşma tutanağına “Müşteki beyanlarına karşı ısrarla bir şey söylemeyerek yüz işaretiyle bir şey söylemeyeceğini beyan etti. Tekrar soruldu. Sanık ısrarla sorulan soruların hiçbirine yanıt vermedi ve konuşmadı” şeklinde yazıldı.

RAPOR ALINACAK

Mahkeme sanığın ısrarla savunmasını yapmamış olmasını dikkate alarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.

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#Anıtkabir#Adli Tıp Kurumu#Rapor

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