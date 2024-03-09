Anıtkabir’de bağırdı mahkemede sustu

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Davanın ilk duruşması 27 Şubat tarihinde görüldü. Sanık Toprak ilk duruşmada savunma yapmadı ve hâkimin ısrarlı sorularının hiçbirini de yanıt vermedi.

YÜZ İŞARETİ YAPTI

Sanığa, müşteki beyanlarına ilişkin bir şey söyleyip söylemek istemediği soruldu. Sanığın tavırı duruşma tutanağına “Müşteki beyanlarına karşı ısrarla bir şey söylemeyerek yüz işaretiyle bir şey söylemeyeceğini beyan etti. Tekrar soruldu. Sanık ısrarla sorulan soruların hiçbirine yanıt vermedi ve konuşmadı” şeklinde yazıldı.

RAPOR ALINACAK

Mahkeme sanığın ısrarla savunmasını yapmamış olmasını dikkate alarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmasına karar verdi.