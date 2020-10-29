Anıtkabir bugün açık mı? 29 Ekim 2020 Anıtkabir giriş saatleri

Anıtkabir çalışma saatleri, belirli dönemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında detaylar ve tablo bilgileri şu şekilde;

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER AÇILIŞ KAPANIŞ 01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

Anıtkabir'in açık olup olmadığı hakkında detaylı bilgi edinebilmek için (0312) 231 79 75 / (0312) 231 18 61 (Santral) numaralarından iletişime geçebilirsiniz.