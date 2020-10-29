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Haber Giriş: 29.10.2020 - 10:04 | Son Güncelleme:

Anıtkabir bugün açık mı? 29 Ekim 2020 Anıtkabir giriş saatleri

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Anıtkabir bugün açık mı? 29 Ekim 2020 Anıtkabir giriş saatleri
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Anıtkabir bugün açık mı sorusu, 29 Ekim Perşembe günü Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Anıtkabir'in çalışma saatleri içerisinde ziyaret etmek mümkün olabilmektedir. Ancak özel günlerde protokol girişi dolayısıyla belirli saatlerde giriş mümkün olamayabilmektedir. Peki, Anıtkabir bugün açık mı? İşte, 29 Ekim 2020 Anıtkabir giriş saatleri

Anıtkabir çalışma saatleri, belirli dönemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Anıtkabir ziyaret saatleri hakkında detaylar ve tablo bilgileri şu şekilde;

ANITKABİR'İN ZİYARETE AÇIK OLDUĞU SAATLER

 

AÇILIŞ

KAPANIŞ

01 Şubat - 14 Mayıs

09:00

16:30

15 Mayıs - 31 Ekim

09:00

17:00

01 Kasım - 31 Ocak

09:00

16:00

Anıtkabir'in açık olup olmadığı hakkında detaylı bilgi edinebilmek için (0312) 231 79 75 / (0312) 231 18 61 (Santral) numaralarından iletişime geçebilirsiniz.

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