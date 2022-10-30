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Animatör alev gösterisi yaparken kendini yaktı

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#Ankara#Yozgat Tanıtım Günleri#Animatör
Animatör alev gösterisi yaparken kendini yaktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 11:52

Ankara'da düzenlenen 'Yozgat Tanıtım Günleri'nde alevli gösteri yapan animatör, yüzü ile boynuna gelen alevlerle yaralandı.

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Kentte yapılan 'Yozgat Tanıtım Günleri'nde dün 'Atlantik Sirk' grubu, katılımcılara gösteri yaptı. Gösteri sırasında bir animatörün püskürttüğü alevlerin başına gelmesi nedeniyle yüzü ve boynu yandı. Yanan animatör, arkadaşlarının müdahalesi ile sahneden çıkarıldı.

Ailesi ile gösteriye gelen Abdulsamet Nazlı, sahneye de birkaç kez alev sıçradığını belirterek, "Amatörce bir gösteriydi. Bir şey olacağını tahmin ettim. O sırada video kaydı almaya başladım. Şovu yapan kişi, sahneden inerek çocuklara çok yakın bir yerde ağzından alev püskürttü. Tekrardan sahneye çıktığında boynundan yandığını gördüm. Yanmaya başladıktan sonra kendisi üfleyerek söndürmeye çalıştı. Ağzındaki yanıcı madde üstüne sıçradı ve daha fazla yanmaya başladı. O sırada şahsın boynu yüzü yandı" dedi.

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Animatör alev gösterisi yaparken kendini yaktı

 

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#Ankara#Yozgat Tanıtım Günleri#Animatör

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