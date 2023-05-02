Ani fren faciası: 2 ölü 43 yaralı

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Pazar günü Çanakkale’nin tarihi ve turistik merkezlerini gezen ortaokul öğrencileri önceki gece Ankara Etimesgut’a dönüşe geçti. Kemal Arslan (59) yönetimindeki 06 BFV 850 plakalı tur otobüsü, dün 00.30 sıralarında Bursa İnegöl’de bir anda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otobüs refüje devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada hafif yaralanan öğrenciler, durumları daha ağır olan arkadaşlarını yan yatan otobüsten çıkarmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

‘SÜRÜCÜ HIZLI GİDİYORDU’

Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yan yatan otobüsün altında sıkışan şoför Kemal Arslan ile öğrenci Çağan Özgen Çelik’in (12) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan çoğunluğu öğrenci 43 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 18’inin hastanelerdeki tedavileri sürerken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Diğer yaralıların ise ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Kazanın hızlı gittiği belirtilen sürücü Arslan’ın ani fren yapması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Ankara’da ortaokula gittiklerini söyleyen Berkay D. isimli öğrenci, “Okulumuz 6-7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini gezi için Çanakkale’ye götürdü. Dönüşte hızlı giden sürücü aniden fren yapınca otobüs kontrolden çıkıp devrildi” diye konuştu. Devrilen otobüsün çekiciyle olay yerinden kaldırılmasıyla Bursa- Ankara karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.