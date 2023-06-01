Angut ailesi buluştu

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Bir süre sonra da yavruların yanına dişi bir angut kuşu geldi. Erkek angut kuşu, 10 yavru ile Tunceli-Elazığ karayolunun 35’inci kilometresindeki Göktepe köyü mevkisinde, sürücüler tarafından bitkin halde bulundu. İhbarla bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, angutu ve 10 yavruyu alarak, bakım ve beslenmelerini yaptı. 2 günlük bakımın ardından kendilerine gelen kuşlar, bulundukları karayoluna 3 kilometre uzaklıkta bulunan Keban Baraj Gölü’ne salındı. Dişi bir angut kuşu da bir süre sonra yavru kuşların yanına geldi.