Anestezi teknisyeni Büşra, ameliyathanede ölü bulundu

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Akçaabat'ta özel bir hastanede anestezi teknisyeni olarak çalışan Büşra Muhcu, saat 04.00 sıralarında sezaryen doğum ameliyatı için cep telefonu ile arandı. Muhcu'ya ulaşamayan mesai arkadaşları, girdikleri ameliyathanede cansız bedeni ile karşılaştı. İhbarla gelen hastaneye jandarma ekipleri geldi. İncelemenin ardından Muhcu'nun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.