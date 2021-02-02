Anayasayı tartışma vakti geldi

EKONOMİ VE HUKUK REFORMU

Reform dediğimiz değişim gündemi dinamik bir süreci ifade ediyor. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerin analizi dışında birçok kurumla görüşmeler yapıldı. Her kesimin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Bu taslakları kendi içimizdeki kurumlarla ve ittifakımızla nihai aşamaya getireceğiz. Çok yakında reform paketlerimizin hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı paylaşacağız.

YENİ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR

Türkiye’de sorunların kaynağı 1960’tan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur ittifakındaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.

SALGIN EKONOMİYİ KÜÇÜLTTÜ

Salgın nedeniyle ekonomik küçülme kaçınılmaz oldu. Bu da işsizliğin artması demek. Salgın süresince Türkiye’nin direnci kırılmadığı gibi tam tersine önüne yeni fırsatlar çıktı. Türkiye, yardımseverliğini tüm dünyaya yeniden gösterdi. Aşı ve ilaç geliştirmeye kendini adayan bilim insanlarımızın tutkusu, öğretmenlerimizin çabaları tamamladı.

TÜRK LİRASI DEĞER KAZANIYOR

Son 3 aydır finansal piyasalar cephesinde pozitif bir görünüme sahibiz. Türk lirası dolara karşı yüzde 18, Euro’ya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. TL değer kaybında değil, değer kazanıyor. TL’deki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim toplam borç stokumuz 173 milyar lira azaldı. Vatandaşlarımız da tasarruflarında yavaş yavaş TL’ye dönmeye başladı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

Dertlendiğimiz bir önemli konu istihdamını arttırılmasıdır. Salgındı, mutasyondu derken ülkemizde de alınan tedbirler maalesef işgücü piyasamızı menfi etkiliyor. Bu konuda da özel sektöre çağrı yapıyoruz. Gelin bu işi daha önce yaptığımız gibi bir seferberliği dönüştürelim. Kadın ve genç istihdamı başta olmak üzere atacağımız vizyoner adımlarla dünyaya örnek olalım. Bu ülke bizim, hepimizin. Ayağa kalkarsak hep birlikte kalkacağız.

GIDADA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması, bizi de rahatsız ediyor. Kimi tüccarların açgözlülüğünün yanı sıra kuraklığın ve yapısal sorunların da etkisini görüyoruz. Üç beş açgözlü tüccarın, milletimize ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Yılın 2. yarısında gıda fiyatlarındaki oynaklığın düzeleceğine inanıyoruz.

MUTASYON İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR

Kabine toplantısında, salgın tedbirlerini gözlemledik. Sahadaki aşı uygulaması belirlenen önceliklerle sürüyor. Koronanın mutasyona uğraması bizim de işimizi zorlaştırıyor. Marttan bu yana ekonomik ve sosyal hayat üzerindeki etkilerini de iyi biliyoruz. Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizi her kesiminden gelen seslere de kulak veriyoruz.”

OKULLAR 1 MART'TA KADEMELİ AÇILIYOR

15 Şubat’ta köy okullarının açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. Özellikle söyleyeyim. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okullarda eğitim-öğretimin 1 Mart’tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak. 1 Mart’tan itibaren il bazında eğitimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vaka sayısının düşüşüne göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz.