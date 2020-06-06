‘Anayasa açık, kararlar okunmalıydı’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP’li Enis Berberoğlu ile HDP’li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili, “Arkadaşlar hakkında verilmiş ve nihayetinde Yargıtay'da kesinleşmiş olan kararları Meclis’te okutmayalım mı? Okutmamamız gerektiğini mi düşünüyor arkadaşlar?” dedi. Şentop, Meclis Camisi’nde kıldığı cuma namazının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi:

ÖYLE BİR TEAMÜL YOK

“(Dönem sonuna bırakılır teamülü) Böyle bir şey yok. Açık bir hukuk kuralı olduğu zaman teamül olmaz. Dönem sonuna bırakılacağını zannettikleri şeyler, milletvekili seçilmeye engel olmayan hükümlerdir. Ama milletvekili seçilmeye engel kesin hükümler varsa onlar 84. maddeye tabidir. 84’ün ikinci fıkrasına göre okunur ve milletvekilliği düşer. Bir talep mahiyetinde olduğunu görüyorum ve bundan üzüntü duyuyorum.

(Bireysel başvuru sonucunun beklenmesi) Bunu hukukçu olmayanlar sorarsa anlayabilirim. ‘Adam öldüren birisi hapse girerse çocukları ne olacak’ gibi bir konu bu. Bireysel başvuru da kesin hükme engel değildir. Bireysel başvuru sonrası eğer Anayasa Mahkemesi bir ihlal tespit ederse sonra yeniden ceza mahkemelerinde bir sürecin başlaması gerekecek. O zaman bu 5 yıllık milletvekilliği dönemi biterse dolaylı yoldan anayasa ve içtüzük hükümlerini rafa kaldırmış, etkisiz hale getirmiş olmuyor muyuz? Anayasa ve içtüzük açıktır. Bunun zaten okunması lazım.

TALİMAT İDDİASI

Bu konuda ocak ayından itibaren bir karar almıştık ama salgın sürecinin devreye girmesiyle okuma imkânı olmadı.

(Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kararın alındığı ve CHP’yi kriminalize etme stratejisinin parçası olduğu iddiası) Bunları bütünüyle bir saçmalık olarak görüyorum."

MECLİS’TE DOKUNULMAZLIK GERİLİMİ

KAVGANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

CHP ve HDP’li üç ismin milletvekilliklerinin düşürüldüğü Meclis’in önceki günkü gerilimli oturumunda, kadın vekiller de kavganın eşiğinden döndü. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, konuşması sırasında ayağa kalkıp kendisine sert tepki gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a, “Gel, gel bir gel bakalım! Kavga mı edelim, istersen gel” dedi. Oturumu yöneten AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Ravza Hanım siz benim işimi zorlaştırıyorsunuz. Söyleyecekseniz, bağıracaksanız, müdahale edecekseniz yerinizden yapın ama oturun lütfen” uyarısında bulunurken, Kan ise “Ama yalan söylüyor” tepkisini verdi.