Anarşist ne demek? Anarşist nedir? Anarşist TDK kelime anlamı

Anarşist, Fransızca kökenli bir kelime olmakla beraber; anarşizm taraftarı olan, bu görüşü savunan kişiye verilen isimdir.

Anarşist Ne Demek?

Anarşist, anarşizm ruhu ile özdeşleşmiş, bu görüşü kendine ilke edinmiş, pasif eylemleri olan kişiye verilen isimdir. Aynı zamanda bir sıfattır. Anarşi kelimesinden türemiştir. Var olan düzene, otoriteye, yönetime karşı isyan eden kişi anlamına gelir.

Anarşist Nedir?

Var olan zorlayıcı, baskıcı, diktatör rejime karşı çıkan ancak bunu pasif eylemleri ile gerçekleştiren kişiye 'anarşist' denir. Fransızcada 'anarchie' kelimesinde dilimize yerleşmiştir. TDK'ya göre, yönetimsizlik, karmaşa anlamları taşır.

Anarşist TDK Kelime Anlamı

TDK kaynaklarına göre, kişisel idare ve özgürlükleri savunan, toplumda yaşayan herkesin kendi özgürlüklerini savunması gerektiğine inanan, öz inançların bireysel olduğunu ve herkesin kendi öz inancına göre hareket etmesini arzulayan bir düşünce şeklidir.

Genellikle terörist kelimesi ile karıştırılmaktadır. Ancak anlam bakımından kesinlikle aynı anlamı taşımazlar, çoğu zaman yanlış kullanım söz konusudur. Anarşist kelimesi ile ilgili şu şekilde bir kaç örnek verilebilir; ' Anarşist düzene göre, herkes kendi fikrini söyleme hakkına sahiptir.' veya 'Anarşist, düşünce özgürlükleri savunur.' ya da ' Anarşist demek terörist demek değildir, anarşist pasiftir.'