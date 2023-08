Anadolu’nun en eski sakinleri

Haberin Devamı

Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ABD’den Indiana Üniversitesi ve İngiltere’den Plymouth Üniversitesi’nin yürüttüğü ortak çalışmada, DNA teknolojisi kullanılarak şimdiye kadar keşfedilmemiş iki tür olduğu teyit edildi. Köstebekler, bulundukları bölgelere atfen isimlendirildi. Hakkari bölgesinde bulunan ‘Talpa hakkariensis’, oldukça farklı morfoloji ve DNA’ya sahip yeni bir tür olarak kayda geçti. Bitlis yakınlarında bulunan ‘Talpa davidiana tatvanensis’ de morfolojik olarak farklı; ancak 1884 yılında tanımlanan bir tür olan Talpa davidiana’nın bir alt türü olarak tasnif edildi.

50 DERECE SICAĞA VE KIŞA DAYANIYOR

Avrupa ve Batı Asya’da bulunan, yeraltında yaşayan bir gruba ait olan her iki tür de Anadolu’nun doğusundaki dağlık bölgelerde yaşıyor ve yazın 50 santigrat dereceye varan sıcaklıklarda, kışın ise iki metre karın altında hayatta kalabiliyor. Yeni araştırmayla birlikte bilinen Avrasya köstebeklerinin sayısı 16’dan 18’e çıktı. Araştırma sonuçları Zoological Journal of the Linnean Society dergisinde yayımlandı. Araştırmanın yazarlarından OMÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İslam Gündüz yaptığı açıklamada, son yıllarda DNA tabanlı güncel moleküler tekniklerin kullanılmasıyla yapılan çalışmaların aslında keşfedilmeyi bekleyen, saklı yeni türlerin de olabileceğini gösterdiğini söyledi.

‘YENİ TÜR ÇOK NADİR KEŞFEDİLİR’

Araştırmanın bir diğer yazarı Plymouth Üniversitesi Su Biyolojisi Profesörü David Bilton da dünya üzerinde tespit edilmiş 6 bin 500 memeli türü olduğunu, yeni memeli türü keşfetmenin çok nadir olduğunu belirterek “Küresel biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik çağrıların arttığı bir dönemde, türleri korumak istiyorsak öncelikle var olduklarını bilmemiz gerekiyor” diye konuştu.

2035’E KADAR YOK OLABİLİRLER

Biliminsanları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tükenmekte olan türler arasında görülen Afrika penguenlerinin, gerekli önlemler alınmadığı takdirde 2035 yılına kadar soylarının tükenebileceği uyarısında bulunuyor. Son yüz yıllık süre içinde sayıları önemli derecede azalan türün, birkaç milyon üreyen çiftten bugün 11 bin kadar üreyen çifti kaldığı tahmin ediliyor. Aşırı avlanma ve çevresel değişikliklerin yanı sıra Afrika penguenlerinin ana besin kaynaklarından olan sardalya ve hamsi popülasyonlarındaki azalmanın penguenlerin hayatta kalmasını zorlaştırdığı; hastalık, fırtına ve kirliliğin de türün tehlikeye girmesinde önemli etkenler olduğu belirtiliyor. Uzmanlar türün kurtarılması için balıkçılar, Güney Afrika hükümeti, petrol şirketleri, biliminsanları ve uluslararası kuruluşların birlikte çalışması gerektiğini vurguluyor.