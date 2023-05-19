Anadolu Parsı DNA’sıyla Dünya Gen Bankası’nda

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Dünyada 'leopar', Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle ‘pars' olarak isimlendirilen Anadolu Parsı’nın Batı Akdeniz'de görüntülenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) işbirliğinde TÜBİTAK destekli proje başlatıldı. Proje kapsamında bugüne kadar Batı Akdeniz'de 2 Anadolu Parsı’na ait 58 görüntü elde edildi. ISUBÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi öğretim üyesi Dr. Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF-Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından hazırlanan makaleyle de Anadolu Parsı, dünya literatürüne girmiş oldu.

Anadolu Parsı’nın fotokapan önünde bıraktığı idrardan alınan örnek ise, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gönderildi. DNA örneği dünyadaki diğer leopar türleriyle karşılaştırıldı. Türün Anadolu Parsı olduğu kanıtlandı. DNA verileriyle 'Anadolu Parsı' adıyla Dünya Gen Bankası’na kaydedildi. Anadolu Parsı, 1975 yılından bu yana görüntülenememişti.