Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.
ARAÇLAR KALDIRILINCA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.