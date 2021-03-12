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GeriGündem Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza!
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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.03.2021 - 09:30 | Son Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza!

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Anadolu Otoyolu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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  • Boluda otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
  • Boluda otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
  • Boluda otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
  • Boluda otoyolda 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.

Anadolu Otoyolunda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza

ARAÇLAR KALDIRILINCA TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

 

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