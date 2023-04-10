Anadolu Gemisi'nde büyük gün... Bakan Akar: Bu gemi de silahlı kuvvetlerimize güç katacak

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi bugün Türk Silahlı kuvvetleri envanterine giriyor. Yapımına Tuzla Sedef Tersanesinde başlanılan TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi tam 6 yıl sonra tamamlandı. Dünya’nın ilk SİHA gemisine helikopter, katlanabilir kanatlı bayraktar TB3 ve ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma da iniş kalkış yapabilecek.

Bakan Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün önemli ve anlamlı bir gün. Uzun zamandan beri çalışmalarımız sürmekte. Bugün meyvelerini alacağız.

Daha düne kadar piyade tüfeğimiz dahi başkalarınınkini kullanırken bugün kendi uçağımızı yapar hale geldik. Bizim temennimiz silahlı kuvvetlerimizin güçlenmesi. Bütün komşularımızın haklarına saygılıyız. Bizim amacımız ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak. Aynı zamanda bunları yapmak için üstün teknolojiye dayalı araç ve sistemlerle mehmetçiğe güç katmak. Bu süreç burada durmayacak, bu bir aşama.

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Görev yeri esnek olacak. Yunanistan başta olmak üzere bütün ülkelerle ilişkilerimizi dostane, diyalog yoluyla sürdürmek. Yunanistan'la gayet olumlu bir atmosfer var, bunu sürdürmek istiyoruz.

Bu her zaman tabii afetlerde, dost ülkeler dahil, hem insani hem sağlık konusunda nitelikli bir gemiden bahsediyoruz. Bütün alanlarla bunu kullanmamız mümkün. Cin şişeden çıktı, Türkiye büyük Türkiye.