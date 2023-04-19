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Anadolu çıkarması

Güncelleme Tarihi:

#TCG Anadolu#Ziyaret#Amblem
Anadolu çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 07:00

Vatandaşların ziyaretine açılan Türkiye’nin en büyük askeri gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu’ya yoğun ilgi var. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler Sarayburnu sahilinde uzun kuyruklar oluşturdu.

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İstanbul Sarayburnu’nda halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu’ya ikinci gün de büyük ilgi vardı. İlk gün 14 bin 251 kişinin ziyaret ettiği gemiyi görmek isteyenler, dün sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu sahilinde uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi ziyaret eden vatandaşlar, gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini yakından görme fırsatı buldu. 70 yaşındaki Mehmet Kasapçı ‘’Çok duygulandım, ağır iş makinesi operatörüyüm, benim de emeğim geçti. Kıbrıs harbinde askerdim, elimizdekiler yetersizdi, güçlenmemiz lazım. Bu üretimleri desteklememiz lazım” dedi. Gemiyi gezmeye 5 yaşındaki kızı Hüma ile gelen Yunus Çulhaoğlu ise “Görmek için 3 saat sırada bekledik. Çok güzeldi, gurur duyduk” diye konuştu.

Anadolu çıkarması


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İKİ MAVİ TEK VATAN

TCG Anadolu gemisinin amblemi ve sloganı da ortaya çıktı. Deniz Kuvvetleri’nde her geminin bir sloganı ve amblemi olduğu belirtilerek, imkân ve kabiliyetleri açısından (hem denizde hem havada harekat icra edebilmesi) TCG Anadolu gemisi için, ‘İki Mavi’ (deniz ve gökyüzü) sloganının seçildiği, ikisi de vatanın parçası olan bu ortamın TCG Anadolu’nun koruması/kontrolünde olduğu vurgulandığı belirtildi.

Anadolu çıkarması

 

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#TCG Anadolu#Ziyaret#Amblem

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