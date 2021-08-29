Anadolu Ateşi’ne ceza

Serik Belediyesi ekipleri, 3’üncü derecede arkeolojik sit alanındaki Aspendos Arena Gösteri Merkezi’ni 15 Eylül 2019’da mühürledi. Ekim 2019’daki denetimde de imara aykırı uygulamalar inşa edildiğinin tespiti üzerine yıkım kararı ve idari para cezası verildi. Hem para cezası hem de mühürlenme işlemlerinin iptallerine karşı açılan davalar, Antalya idare mahkemelerince reddedildi. İtirazların yapıldığı üst mahkeme Konya Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkeme kararı ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektirecek bir neden bulunmadığından başvurunun reddine oybirliğiyle karar verdi.



Öte yandan ise arazi sahibinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne yaptığı dilekçeli başvuruya verilen yanıtta, Antalya Toprak Koruma Kurulu’nca taşınmazın tarım dışı kullanımının uygun görüldüğü kaydedildi. Bu karar bakanlığa gönderilirken, arazi sahibi Hüseyin Avni Aykol ise Antalya Toprak Koruma Kurulu’nun kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle yeni bir dava daha açtı.

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