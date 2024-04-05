‘Amirim’e uçan koltuk

Haberin Devamı

Eski Belediye Başkanı Enver Demirel, devir teslim töreninde yer almazken, yerine katılan Başkan Vekili Cemal Satılmış, Beşikçioğlu’na çiçek vererek makamı devretti. Makam koltuğu gelirken Beşikçioğlu’nun, “Koltuk uçarak geliyor” esprisi de gülüşmelere neden oldu. Kamuoyunun Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı emniyet amiri rolüyle tanıdığı Beşikçioğlu, “İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Bundan sonra da kol kola, beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz” dedi.