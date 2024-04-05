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‘Amirim’e uçan koltuk

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Beşikçioğlu#ETİMESGUT#Enver Demirel
‘Amirim’e uçan koltuk
Mert Gökhan KOÇ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

ETİMESGUT Belediye Başkanı seçilen tiyatro oyuncusu Erdal Beşikçioğlu dün görevine başladı.

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Eski Belediye Başkanı Enver Demirel, devir teslim töreninde yer almazken, yerine katılan Başkan Vekili Cemal Satılmış, Beşikçioğlu’na çiçek vererek makamı devretti. Makam koltuğu gelirken Beşikçioğlu’nun, “Koltuk uçarak geliyor” esprisi de gülüşmelere neden oldu. Kamuoyunun Behzat Ç. dizisinde canlandırdığı emniyet amiri rolüyle tanıdığı Beşikçioğlu, “İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Bundan sonra da kol kola, beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz” dedi. 

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#Erdal Beşikçioğlu#ETİMESGUT#Enver Demirel

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