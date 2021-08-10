Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021
Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de farklı ülkelerin kültürlerine merak duyanlar için Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü. Peki, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları nedir? İşte, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|429,05024
|8.978
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|427,26768
|9.340
|EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|60
|418,94715
|11.056
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)
|DİL
|6
|417,09462
|11.470
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|50
|414,40954
|12.083
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)
|DİL
|9
|412,77787
|12.473
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|80
|406,30365
|13.994
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|37
|383,05400
|20.454
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|51
|258,53829
|59.914
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)
|DİL
|32
|239,28832
|67.239
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) (Ücretli)
|DİL
|2
|224,53537
|73.174
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)
|DİL
|20
|191,78110
|78.920