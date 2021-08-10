Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 429,05024 8.978 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 427,26768 9.340 EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60 418,94715 11.056 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) DİL 6 417,09462 11.470 ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 50 414,40954 12.083 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu) DİL 9 412,77787 12.473 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80 406,30365 13.994 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 37 383,05400 20.454 HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 51 258,53829 59.914 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli) DİL 32 239,28832 67.239 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) (Ücretli) DİL 2 224,53537 73.174 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu) DİL 20 191,78110 78.920

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