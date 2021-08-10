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Haber Giriş: 10.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

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Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte tercihler de gerçekleştirilecek. Tercih yapacak üniversite adayları eğitim almak istedikleri bölümlerin taban puanlarını araştırıyor. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de farklı ülkelerin kültürlerine merak duyanlar için Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü. Peki, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları nedir? İşte, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2021.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak üniversite adayları da bölüm puanlarını sorguluyor. Bunlardan biri de Amerikan Kültürü ve Edebiyatı oldu. Üniversitelerin bu bölümünde eğitim görmek isteyen adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemini gerçekleştirecek. Peki, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları nedir? İşte detaylar...

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL80429,050248.978
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL80427,267689.340
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL60418,9471511.056
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)DİL6417,0946211.470
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL50414,4095412.083
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Burslu) (Burslu)DİL9412,7778712.473
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce)DİL80406,3036513.994
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)DİL37383,0540020.454
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)DİL51258,5382959.914
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (%50 İndirimli)DİL32239,2883267.239
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) (Ücretli)DİL2224,5353773.174
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Burslu)DİL20191,7811078.920

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