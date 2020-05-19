Ameliyat sırasında İstiklal Marşı okudular

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı, "Saat 19.19'da statlarımız aydınlatılarak İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizi evlerinin pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyoruz.'' çağrısının ardından tüm Türkiye saatler 19.19’u gösterdiğinde balkonlara çıktı. Şişli Memorial Hastanesi’nde 19.00 saatlerinde bacağından kurşunla yaralanan bir hasta müracaat etti. Prof. Dr. Bingür Sönmez ve ekibi yaralıyı acil ameliyata aldı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatını unutmayan, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Doç. Dr. Oğuz Yılmaz, Doç. Dr. Hasan Ardal ve anestezi teknikeri Nihat Boğaz ameliyat sırasında istiklal marşı okudu. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından bacağından ağır yaralanan kişi kurtarıldı.

“BÖYLE BİR SAATİ UNUTAMAZDIK”

Ameliyatın baş doktoru, Prof. Dr. Bingür Sönmez, “İşimiz ne kadar zor olursa olsun, böyle bir günü ve böyle bir saati unutamazdık. Hastamız bize bacağından yaralı bir şekilde geldi, kurşun bacağındaki damarı delmişti, hemen ameliyata aldık. O sırada saatin 19.19 olduğunu fark ettik, hemen ameliyathanemizde bulunan hoparlörden İstiklal Marşı’mızı açtık ve hep bir ağızdan söylemeye başladık” dedi.