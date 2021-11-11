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Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğenin ifadesi ortaya çıktı... Olay anını hatırlamamış

#İzmir#Karabağlar#Ali Rıza Durna
Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğenin ifadesi ortaya çıktı... Olay anını hatırlamamış

İzmir'in Karabağlar ilçesinde ateşe verdiği depoda amcası Ali Rıza Durna'nın (65) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Oğuzhan Durna'nın (21), polisteki ifadesinde olay anını ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği belirtildi.

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Aşık Veysel Mahallesi, Karabağlar Sanayi Sitesi'nde Ali Rıza Durna'ya ait hurda deposunda 8 Kasım günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye erleri yangına müdahale etti. Yanıcı maddelerin de bulunduğu hurda deposunda patlamalar yaşandı. Alevler, 3 saat sürelik çaba sonucu söndürüldü.

Ekiplerin depoda yaptığı kontrolde, iş yeri sahibi Ali Rıza Durna'nın cansız bedeni bulundu. Savcının incelemesinin ardından Durna'nın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Amcasının hurda deposunu ateşe verip ölümüne yol açan yeğenin ifadesi ortaya çıktı... Olay anını hatırlamamış

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir kişinin elindeki plastik malzemeleri ve lastiği yakıp iş yerine attığını tespit etti. Polis ekipleri, olayla ilgili K.D., S.D., S.D. ve Oğuzhan Durna'yı gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Durna'nın yeğeni Oğuzhan Durna tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Durna'nın, polisteki ifadesi de ortaya çıktı. Durna'nın olay anında uyuşturucu etkisinde olduğunu, kundaklamayı ve neden yaptığını da hatırlamadığını söylediği belirtildi. İfadesi üzerine olay anında uyuşturucu etkisinde olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Durna'dan alınan kanın incelemeye gönderildiği bildirildi.

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#İzmir#Karabağlar#Ali Rıza Durna

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