Amcasının cenazesini aldı, yıkama esnasında hayatının şokunu yaşadı

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63 yaşındaki böbrek hastası Mahmut Paşa Gümüş, uzun zamandır tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesi’nde dün sabaha karşı vefat etti. Gümüş ailesi de yaşlı adama son görevi yapmak üzere cenazeyi hastane morgundan alıp merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na götürdü.

Mahmut Paşa Gümüş’ün yeğeni Veysel Gümüş (45), cenaze yıkanacağı sırada ceset torbasını açtığında içerisinde amcası yerine başka bir kadının olduğunu fark etti. Bunun üzerine Veysel Gümüş ve yakınları hastaneyi arayarak durumu anlattı daha sonra da tanımadıkları kadının cenazesini hastane morguna geri götürdü.

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Morga geldiklerinde ise Gümüş ailesinin teşhis etmeden aldıkları cenazenin Nurşen Yıldız'a ait olduğu öğrenildi. Kara’nın cenazesi tekrardan morga konulurken Gümüş ailesi bu sefer kendi cenazelerini aldı.

CENAZE ARACI ŞOFÖRÜYLE İLE TARTIŞMA YAŞANDI



Bu sırada ise cenaze aracının şoförü aileye, ‘Niye teşhis etmeden cenaze alıyorsunuz’ deyince şoför ile aile üyeleri arasında tartışma yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden sonlandı.