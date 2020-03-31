MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmbulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı
GeriGündem Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 31.03.2020 - 20:26,Son Güncelleme:/

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı
Abone Olgoogle-news

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K. (33), kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle