Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Ambulans helikopter minik Göktuğ için havalandı

#Muhammed Göktuğ Ak#Kaş#Akrep

Antalya'nın Kaş ilçesinde, siyah akrebin elinden ısırdığı 8 aylık Muhammed Göktuğ Ak, ambulans helikopterle Antalya'daki hastaneye ulaştırıldı. Göktuğ bebek, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haberin Devamı

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi'ne, 7 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında, Kaş'ın Beldibi Mahallesi'nde Muhammed Göktuğ bebeğin elinden siyah akrebin ısırdığı ve araçla Elmalı'ya doğru yola çıktıkları bildirildi. İhbarla görevlendirilen Elmalı 1 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri ekibi, saat 10.30 sıralarında bebeği aldı ve Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne teslim etti. Elmalı Devlet Hastanesi'nde muayene ve tetkikleri yapılan Muhammed Göktuğ için ekstremitelerde soğukluk bulunduğu ve prazosin uygulaması gerektiği için 24 saat yoğun bakımda takip edilmek üzere pediatri yoğun bakıma sevk talebi geldi.

Ambulans helikopter minik Göktuğ için havalandı

Haberin Devamı

Bebeğin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisine nakil koordinasyonu sağlanarak, ambulans helikopterle nakli planlandı. Ambulans helikopter, saat 14.52'de havalanıp, 35 dakika sonra saat 15.27'de Elmalı'ya ulaşıp, bebeği alarak 16.09'da Antalya merkeze getirdi. Göktuğ bebek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne teslim edildi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pediatri yoğun bakım servisinde tedavisi gerçekleştirilen 8 aylık bebek, taburcu edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammed Göktuğ Ak#Kaş#Akrep

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

Meksika, uyuşturucu kartelleri ve bir aile... 9 kişinin öldüğü korkunç katliamın perde arkası

#Ervil Lebaron
“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu

“Çocuklar çay kahve içmez, içersen büyüyemezsin” diyen büyüklerimiz doğru mu söylüyordu?

#Sağlık
İşte Boris Johnsonun yerine geçebilecek isimler

İşte Boris Johnson'un yerine geçebilecek isimler

#İngiltere