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Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

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#Şişli#Ambulans#İstanbul
Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 11:51

Şişli’de, hasta almaya giden ambulans, hatalı U dönüşü yapan minibüsle çarpıştı. Minibüsün savrularak devrildiği kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 09.45 sıralarında, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy varyant altında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GVZ 790 plakalı minibüsün şoförü Mehmet İstif, hatalı U dönüşü yaparak varyant altındaki orta yola girmek istedi.

Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Bu sırada, hasta almak için Mecidiyeköy yönünden Levent yönüne ilerleyen Sefa Topaktaş’ın kullandığı 112 Acil Yardım Ambulansı, minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüs bir süre sürüklendikten sonra kaldırıma çarparak durdu. Kazada, minibüs şoförü İstif ile ambulanstaki 2 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

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Yaralılar, olay yerine gelen bir başka ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Kazanın yaşandığı yol, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatılırken, Levent yönünde yoğunluk oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Ambulans, hatalı dönüş yapan minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

 

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#Şişli#Ambulans#İstanbul

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