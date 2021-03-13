MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAmasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
GeriGündem Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AMASYA (AA)
Haber Giriş: 13.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Amasya'da yolcu otobüsünde sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Merzifon-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yaptı.
Otobüste yolcu olarak bulunan S.K'nin üst aramasında ve eşyalarının arasında 350,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi