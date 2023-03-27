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Amasya'da TIR'la çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti

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#Amasya#Trafik#Kaza
Amasyada TIRla çarpışan taksinin şoförü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 12:06

AMASYA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan taksinin sürücüsü Serdar Ateş (46), hayatını kaybetti, aynı aileden 4 yolcu yaralandı.

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Kaza, dün akşam Amasya'nın Gözlek mevkinde meydana geldi. Kent merkezine seyreden Serdar Ateş iradesindeki 05 T 0116 plakalı taksi, yol ayrımında karşı yönden gelen İ.U. (54) yönetimindeki 34 BDB 256 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Taksi sürücüsü Ateş, Kaza yerinde hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Demir (35), eşi Damla Demir (32) çocukları Elif Alya Demir (6) ve Kerem Demir (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Ateş’in cenazesi ise yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna götürüldü. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

 

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#Amasya#Trafik#Kaza

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