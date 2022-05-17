Amasya'da tarihi Kızlar Sarayı'nda yangın! İtfaiye seferber oldu

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Edinilen bilgiye göre, Harşena Dağı'nda bulunan Kral Kaya Mezarları'nın altındaki tarihi Kızlar Sarayı'nın içinde bulunan kafede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

BİR KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ



Amasyalılara korku dolu anlar yaşatan yangında dumandan etkilenen bir vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tüyleri yanan bir kediye ise vatandaşlar müdahale etti.



Amasya Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin seferber edildiği yangını söndürme çalışmalarını takip eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. Şu an itibariyle herhangi bir risk, tehlike söz konusu değil. Geçmiş olsun” dedi.



Vali Masatlı, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını belirtti.