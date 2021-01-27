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DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:51 | Son Güncelleme:

Amasya'da sahte içkiden bir kişi öldü

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Amasya'da sahte içkiden bir kişi öldü
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde iddiaya göre sahte içkiden zehirlenen M.Ş. (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merzifon ilçesinde yaşayan M.Ş., dün alkol aldıktan bir süre sonra fenalaştı. M.Ş, yakınları tarafından Merzifon Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.Ş., Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sahte içkiden zehirlendiği belirlenen M.Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.Ş.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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