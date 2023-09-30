Amasya’da otobüs kazası: Feci kazada 6 can kaybı, 33 yaralı

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Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.