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Amasya’da otobüs kazası: Feci kazada 6 can kaybı, 33 yaralı

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#Kaza#Otobüs#Amasya
Amasya’da otobüs kazası: Feci kazada 6 can kaybı, 33 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 08:23

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

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Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Tokat'ın Erbaa ilçesine doğru gitmekte olan Erova Turizm firmasına ait 60 ER 907 plakalı yolcu otobüsü, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

Amasya’da otobüs kazası: Feci kazada 6 can kaybı, 33 yaralı

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 5 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#Otobüs#Amasya

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