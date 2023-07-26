Amasya'da korkunç kaza: 1 ölü, 5 yaralı

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Kaza, eski Havza yolu mevkisinde meydana geldi. Muhsin Yıldız (43) yönetimindeki otomobil ile bir yakınlarının cenazesine giden Cüneyt Gözde (42) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Hediye Kara (38), Hatice Kara, Saliha Kutbay (45) ve Fatma Gözde (44) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suluova, Havza ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Hatice Kara, kurtarılamadı.