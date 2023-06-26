Amasya’da kazada yanarak ölen 3 kişi toprağa verildi

Haberin Devamı

Kaza, dün akşam saatlerinde Gümüşhacıköy ilçesi Karacaören mevkisinde meydana geldi. Eşi ve annesiyle bir yakınlarının düğününe giden Zafer Oktay’ın (45) 10 AEV 172 plakalı otomobili dönüş sırasında arızalandı. Bu sırada Sami Erboğa yönetimindeki 05 KD 947 plakalı otomobil, yolda duran otomobile arkadan çarptı.

Arıza yapan otomobil, çarpmanın etkisiyle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında sürücü Zafer Oktay ile eşi Elif Oktay (43) ve annesi Sultan Oktay'ın (90) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralan diğer sürücü Sami Erboğa ise ambulansla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberin Devamı

Otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınan, 2 çocukları bulunan Zafer ve Elif Oktay çifti Merzifon Paşa Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Anne Sultan Oktay ise Hamamözü ilçesi Omarca köyünde son yolculuğuna uğurlandı.