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Amasya'da feci kaza: 2'si ağır, 5 yaralı

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#Amasya#Trafik Kazası#KAZA
Amasyada feci kaza: 2si ağır, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 13:29

Amasya'da lastiği patlayan otomobilin refüje çarpıp, takla attığı kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Sarıyer köyü kavşağında meydana geldi. İbrahim Yıldız (64) yönetimindeki otomobil, lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü, Sadiman Yıldız (67), Mustafa Yıldız (26), Cemile Koçak (58) ve Tahsin Koçak (55) yaralandı.

İhbarla Kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Sadiman ile Mustafa Yıldız'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. 

 

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#Amasya#Trafik Kazası#KAZA

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